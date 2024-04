F1 GP Giappone 2024, Leclerc: “Giornata così così, domani lavoreremo sul giro secco”

“È stata una giornata così così. Dopo la prima sessione avevamo individuato alcuni aspetti sui quali lavorare per ottimizzare il set-up”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo le prove libere del venerdì al GP di Giappone 2024 di F1, in cui nel giro secco non sono arrivati riscontri importanti per il monegasco, complice anche la pioggia e il freddo delle FP2: “Poi però nel pomeriggio non abbiamo praticamente girato e così non siamo riusciti a trovare le risposte che cercavamo, particolarmente sul giro secco. Ci lavoreremo domani per arrivare pronti alla qualifica”.