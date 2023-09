F1 GP Giappone 2023, Perez: “Siamo forti, domani lotteremo per la pole”

“È stata una giornata interessante, il bilanciamento era poco equilibrato ma abbiamo capito che direzione prendere. Spero di potermi qualificare bene domani perché il degrado è tanto. Domani lotteremo per la pole, siamo forti”. Lo ha affermato il pilota della Red Bull Sergio Perez al termine delle seconde prove libere del GP del Giappone. Giornata difficile per il pilota messicano, abbastanza indietro rispetto al compagno di squadra in entrambe le sessioni.