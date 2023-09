F1 GP Giappone 2023, Norris: “Max probabilmente vincerà tutto, lotteremo con la Ferrari per il secondo posto”

“Credo che sarà una gara più complicata rispetto a Singapore, il passo è buono e non stiamo soffrendo. Ci sono tanti team competitivi, bisogna capire come saremo sul long run con le gomme dure”. Così Lando Norris commenta il suo terzo posto in entrambe le due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone a Suzuka. “Verstappen normalmente va così, la Red Bull sarà veloce in qualifica e molto forte in gara. Probabilmente vincerà tutto, ma sarà una bella lotta tra noi e la Ferrari per il secondo posto. Se riusciremo a migliorare ulteriormente sarà buono per noi”, aggiunge il pilota britannico della McLaren ai microfoni di Sky.