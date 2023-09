F1 GP Giappone 2023, Horner: “Dietro il successo c’è tanto lavoro, Perez molto importante per noi”

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha festeggiato il sesto titolo costruttori F1 conquistato dal team, che si è laureato aritmeticamente campione in Giappone: “Alla base di questo trionfo c’è parecchio lavoro. Ci tengo a ringraziare tutti i membri di questo fantastico team perché era necessario un lavoro notevole per ottenere questi risultati strepitosi. Vincere un Mondiale costruttori è fantastico“. Horner ha infine speso parole al miele per Sergio Perez: “Anche se quello di Suzuka non è stato un Gran Premio positivo per lui, ha giocato un ruolo molto importante per il nostro successo“.