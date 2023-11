F1, GP del Brasile a Interlagos confermato in calendario fino al 2030

Il Gran Premio del Brasile nello stato di San Paolo a Interlagos “rimarrà nel calendario della F1 fino al 2030 compreso dopo una proroga di cinque anni”. Lo ha reso noto la F1, che ufficializza così il rinnovo dello storico circuito sudamericano: “Sono lieto di annunciare che resteremo a Interlagos fino al 2030 – ha spiegato il presidente Stefano Domenicali – e non vedo l’ora di trascorrere ancora molti anni in questa meravigliosa atmosfera che portano i tifosi brasiliani. Il Brasile ha un ricco patrimonio automobilistico e questo circuito iconico è uno dei preferiti dai piloti e dagli appassionati di tutto il mondo. Incarna tutto ciò che c’è di bello nelle corse e non vediamo l’ora di vedere come si sviluppa negli anni a venire per creare un’esperienza ancora migliore”.

Queste le parole di Alan Adler, CEO del Gran Premio di San Paolo: “È un grande onore avere il prolungamento del contratto che assicura il posto di San Paolo nel calendario della F1. Questo è il riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto, con il sostegno fondamentale del Comune di San Paolo. Continuare ad essere a partner della F1 è motivo di grande orgoglio. Ora inizieremo immediatamente a pianificare per gli anni a venire, in questo modo possiamo avere edizioni di GP ancora migliori nei prossimi anni”.