F1 GP Cina 2024, Vasseur: “Condizioni insidiose, ma la nostra strategia è stata buona”

Frederic Vasseur è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine delle qualifiche shootout del GP di Cina 2024 di Formula 1, commentando quanto accaduto: “Le condizioni erano davvero insidiose: l’aderenza era pochissima e abbiamo fatto fatica a riscaldare le gomme. Ma era uguale per tutti. Sicuramente ricoprire l’asfalto con bitume non ha aiutato i piloti. E’ andata così, tuttavia per il resto del weekend è previsto asciutto, senza pioggia“. “Era la prima volta in stagione per la macchina e le gomme in condizioni estreme – ha proseguito il team principal della Ferrari, che infine sulla strategia ha detto – Era buona, siamo stati gli unici a conservare un set di gomme medie e uno di hard per la giornata di domani“.