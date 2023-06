F1 GP Canada: Verstappen raggiunge Senna, vittoria numero 41 in carriera

Max Verstappen come Ayrton Senna. Almeno stando al numero di vittorie in carriera per il fenomeno olandese, che ottiene la sesta in otto appuntamenti stagionali e soprattutto la numero 41 nella sua storia nella Formula 1, proprio come la leggenda brasiliana. Si tratta del quinto miglior risultato di sempre in Formula 1 per un pilota: davanti soltanto Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Alain Prost.

Scomparso nel 1994 in un tragico incidente, quando SuperMax non era nemmeno ancora nato, Senna è ricordato come uno dei piloti più forti e vincenti nel Circus, avendo vinto peraltro tre Mondiali. Due al momento per l’olandese, che però ha già ampiamente ipotecato il terzo quando siamo ancora a un terzo della stagione.