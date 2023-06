F1 GP Canada 2023, Vasseur: “Capisco la frustrazione di Leclerc, non voglio dare la colpa a lui”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP del Canada 2023 di F1: “Rispetto a venerdì nelle terze libere il passo era migliore. In qualifica però c’è stato un caos dovuto alla scelta di gomme e in Q2 abbiamo potuto fare un solo giro. Non è andata bene, in gara dovremo assolutamente migliorare. Leclerc? Abbiamo discusso con lui, il quel momento era necessario che facesse un tempo per proteggersi da un’eventuale bandiera rossa. Non voglio dargli la colpa dell’errore, è successo. Credevamo che la macchina potesse andare bene con le soft“.

Vasseur ha poi aggiunto: “Comprendo perfettamente la frustrazione di Leclerc, probabilmente aumentata dopo quanto visto ieri. Si aspettava tanto dalle qualifiche, ma non sono andate come sperato. Tuttavia abbiamo avuto un confronto quando si è calmato ed è stato molto utile. Quando il risultato non è quello atteso ci sta dire certe cose“. Infine, il team principal della Rossa ha concluso: “Non voglio creare aspettative troppo alte, ma mi sento di dire che siamo sulla strada giusta. Venerdì eravamo molto vicini alla Red Bull sul giro secco, ma anche costanti sul passo gara“.