F1 GP Canada 2023, Sainz penalizzato: sanzionati anche altri tre piloti, la nuova griglia di partenza

Tante novità al termine delle qualifiche del GP del Canada 2023 di Formula 1, con tanti piloti penalizzati e una griglia nuova. Andiamo a ripercorrere cos’è accaduto e cosa cambia in vista della gara. Carlos Sainz ha ricevuto tre posizioni di penalità in griglia per impeding ai danni di Pierre Gasly e scatterà così dall’undicesima posizione, alle spalle di Charles Leclerc. Niente prima fila per Niko Hulkenberg, anche lui sanzionato di tre posizioni per aver superato i limiti di velocità in regime di bandiera rossa. Il pilota della Haas partirà dunque quinto e fa felici Alonso, che affiancherà Verstappen in prima fila, e le Mercedes, terza e quarta. Penalità, infine, anche per Lance Stroll e Yuki Tsunoda, i quali scatteranno rispettivamente dal 16° e dal 19° posto.

LA GRIGLIA DI PARTENZA AGGIORNATA