F1 GP Canada 2023, risultati e ordine di arrivo: solito dominio Verstappen, sul podio Alonso e Hamilton

I risultati e l’ordine di arrivo del GP del Canada 2023, ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Sesto sigillo stagionale, il quarto consecutivo, per il solito Max Verstappen che dalla pole position non molla mai la prima posizione sul tracciato di Montreal e raggiunge Ayrton Senna a quota 41 vittorie in carriera. Sul podio, oltre all’olandese, ci salgono i due veterani Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Ottima la prova delle due Ferrari, con Leclerc e Sainz – partiti rispettivamente in decima e undicesima posizione – finiti quinto e sesto dopo una gara in cui finalmente le monoposto di Maranello sono riuscite a gestire bene il degrado delle gomme.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

ORDINE DI ARRIVO GP CANADA 2023

Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Lewis Hamilton (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Lando Norris (McLaren) * Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Nico Hulkenberg (Haas) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) Nyck De Vries (AlphaTauri)

RITIRATI

George Russell (Mercedes)

Logan Sargeant (Williams)

* 5 secondi di penalità