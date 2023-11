F1 GP Brasile 2023, Norris: “Inferiori solamente a Verstappen, proverò a recuperare posizioni in gara”

Lando Norris ha commentato a caldo il secondo posto nella Sprint Race del GP del Brasile 2023 di F1, in cui si è arreso solo al solito Verstappen: “Siamo inferiori solamente a Max, tuttavia in gara dovremo fare meglio e rimontare. Partenza? C’è qualcosa da rivedere, anche se lo stacco non è stato così male. Magari lo slancio è stato un po’ conservativo. Comunque mi sono distratto in occasione del sorpasso di Russell, pur essendo riuscito a recuperare poi. Domani dovrò fare qualcosa di più e recuperare qualche posizione. Verstappen? Non siamo in lotta con lui, ma al momento oltre a lui non c’è nessuno al nostro livello“.