Highlights e gol Newcastle-Arsenal 1-0: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 10

Il video con gli highlights e i gol di Newcastle-Arsenal 1-0, match valido per l’undicesima giornata di Premier League 2023/2024. Primo tempo combattuto in una sfida davvero intensa, nella ripresa ecco il gol di Gordon, contestatissimo dai Gunners per via di una lunghissima revisione Var, ma non muta il parziale nonostante l’assalto londinese nel finale. Di seguito ecco le immagini salienti.