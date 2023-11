Premier League 2023/2024: Gordon e polemiche Var, il Newcastle piega l’Arsenal

Il Newcastle piega l’Arsenal e sale al sesto posto in classifica della Premier League 2023/2024. I Gunners finiscono al tappeto al St James Park per effetto del gol contestatissimo da parte di Gordon con addirittura un triplo controllo Var per altrettanti motivi, i londinesi perdono dunque il treno del Manchester City e l’opportunità di agganciare la vetta della classifica in attesa del Tottenham.

Dopo un primo tempo molto combattuto, al 64′ il gol decisivo segnato da Gordon con un facile tap-in da mezzo metro. Ma c’è il fiato sospeso per i tifosi bianconeri, visto che il Var controlla l’azione da gol per tre motivi: la palla infatti aveva ballato sulla riga di fondo prima di essere salvata e crossata in mezzo, e non era effettivamente uscita, poi check sul fuorigioco che non c’è, infine si valuta la spinta sul difensore da parte di un attaccante dei Magpies, che non viene considerata come fallosa. Tantissime proteste da parte degli ospiti, ma alla fine è 1-0 e viene tenuto fino all’ultimo degli otto minuti di recupero. Settimo risultato utile per i padroni di casa, in grande ascesa dopo un brutto inizio di stagione.