F1 GP Brasile 2023, la FIA indaga su violazioni del protocollo di sicurezza da parte degli spettatori

La FIA sta indagando sugli organizzatori del GP del Brasile andato in scena ieri sulla pista di Interlagos dopo alcune violazioni dei parametri di sicurezza. Secondo la Federazione Internazionale dell’Automobile, infatti, ci sarebbero stati degli spettatori presenti nell’area della prima curva quando le monoposto erano ancora in pista. I funzionari di pista hanno ammesso carenze nel protocollo di sicurezza e nelle misure di sicurezza, che i commissari di gara di Formula 1 hanno annunciato dopo un’audizione. I responsabili del circuito, il cui contratto con la Formula 1 è stato prolungato fino al 2030 proprio nei giorni scorsi, hanno tempo fino al 30 gennaio del prossimo anno per presentare un piano per prevenire simili incidenti in futuro.