F1 GP Belgio 2023, Verstappen: “Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere veloci”

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, dopo aver chiuso le qualifiche con il miglior tempo nel Gran Premio del Belgio 2023, ha commentato la sua prestazione e la penalità di cinque posizioni che dovrà scontare in griglia: “Era tutta una questione di fiducia, di rischiare tutto in quell’ultimo tentativo per ottenere un tempo migliore. Sappiamo che la macchina è veloce, anche in queste condizioni insidiose trovate oggi siamo riusciti a dimostrarlo per fortuna ancora una volta. Lo scorso anno avevamo più penalità e siamo riusciti comunque a centrare l’obiettivo, vedremo in base al meteo che tipo di gara potremo fare. Questa è una seconda gara di casa per me, è stato bellissimo vedere tutti questi tifosi che hanno tenuto duro nonostante la pioggia”.