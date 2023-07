F1 GP Belgio 2023, risultati e classifica prove libere 1: Sainz primo, Leclerc quarto

La Formula 1 scende in pista a Spa per la prima e unica sessione di prove libere del fine settimana. Il weekend, che inizia su pista bagnata e con condizioni meteo avverse. A guidare la classifica è il ferrarista Carlos Sainz in 2:03.207, seguito da Oscar Piastri e il compagno Lando Norris. Completano la Top 5 di questa sessione Charles Leclerc e Sergio Perez. Alle 17:00 seguiranno le qualifiche, nella speranza che la pioggia non ne impedisca lo svolgimento. I risultati della sessione:

Carlos SAINZ 2:03.207 Oscar PIASTRI +0.585 Lando NORRIS +1.277 Charles LECLERC +4.941 Sergio PEREZ +5.033 Alexander ALBON +5.187 Yuki TSUNODA +5.860 Kevin MAGNUSSEN +6.022 Daniel RICCIARDO +6.112 Nico HULKENBERG +6.835 Fernando ALONSO +7.076 Lewis HAMILTON +7.092 George RUSSELL +7.268 Valtteri BOTTAS +8.878 ZHOU Guanyu +10.795

Gli altri piloti non hanno fatto registrare un tempo cronometrato.