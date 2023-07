F1 GP Belgio 2023, Leclerc: “Weekend piuttosto positivo, ma non dobbiamo adagiarci”

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo aver conquistato il terzo posto nel Gran Premio del Belgio 2023 di Formula 1, ha commentato la prestazione della sua monoposto: “È stato un weekend piuttosto positivo per noi della Ferrari, soprattutto in termini di passo, mi dispiace però per Sainz. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, comunque. Verso fine gara mi hanno detto di tenere sotto controllo il carburante e questo mi ha frenato un po’: peccato perché, ripeto, il passo gara era buono. Andare in vacanza col podio è un buon segnale. Non dobbiamo adagiarci e dobbiamo continuare a lavorare. Ancora bisogna migliorare e comprendere bene alcune cose”.