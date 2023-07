F1, GP Belgio 2023. Leclerc: “Errore mio, un’opportunità sprecata”

Charles Leclerc non nasconde l’amarezza dopo il quarto posto delle qualifiche della gara sprint del GP del Belgio 2023 di F1. “Sono davvero deluso. Ieri abbiamo estratto il massimo dalla macchina ma Max era troppo veloce, oggi invece avevamo il potenziale per essere in pole. Ho commesso un errore alla curva 9, per fortuna sono riuscito a tenere la vettura in pista“, le parole del pilota monegasco della Ferrari.

“Oggi la macchina mi ha dato grandi sensazioni, è stato più un errore mio, ma a parte quello il giro è stato molto buono. Un’opportunità sprecata – ha poi ammesso Leclerc – Per la sprint penso di poter fare una gran gara. Le condizioni credo saranno insidiose perché il meteo continua a cambiare qui”.