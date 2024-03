F1 GP Bahrain 2024, Sainz: “Buon inizio, abbiamo tenuto il passo di una Red Bull”

“La partenza non è stata ideale ma da quel momento in avanti ho gestito bene le gomme, sono riuscito a imporre il mio passo e superare tre vetture per arrivare sul podio. Mi sono sentito bene in pista. E siamo riusciti anche a tenere il passo di una Red Bull, è stato piacevolmente sorprendente. Non è ancora abbastanza rispetto a quello che vorremmo ma rispetto allo scorso anno è un buon inizio di stagione”. Carlos Sainz commenta così la terza posizione conquistata nel GP del Bahrain, gara che ha inaugurato il Mondiale 2024 di F1. “Tra una settimana saremo in Arabia Saudita, su ogni circuito sarà sempre una sorpresa vedere a che livello siamo – aggiunge – Mi aspetto che McLaren e Red Bull, che andavano molto forte l’anno scorso nelle curve ad alta velocità, saranno molto competitive, ma anche noi siamo migliorati e speriamo di poter essere forti anche lì”, ha concluso. Lo spagnolo della Ferrari ha poi concluso: “Come lo scorso anno, che a volte eravamo capaci di battere Perez in gara, qui sembra un po’ simile. Verstappen quando fa tutto bene in gara è un passo davanti a noi. Se parte sempre davanti ha un passo molto forte, ma se riusciamo a metterci davanti su alcuni circuiti penso che possiamo provare a lottare“.