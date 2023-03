F1 GP Bahrain 2023, risultati e ordine di arrivo: vince Verstappen, Leclerc inizia la stagione con un ritiro

I risultati e l’ordine di arrivo del GP del Bahrain 2023, primo appuntamento del mondiale F1. A trionfare è Max Verstappen, che riprende da dove aveva lasciato e conquista una gara dominata dal primo all’ultimo giro. Nessuno degli avversari riesce mai ad impensierire il due volte campione del mondo, che va per la sua strada e ottiene un successo mai in discussione. Secondo posto per il compagno di squadra Sergio Perez, bravo a riscattarsi dopo un errore in partenza che gli era costato una posizione. A prenderla era stato Charles Leclerc, il quale tuttavia ha potuto fare ben poco vista la differenza attuale tra la Ferrari e la Red Bull. Il monegasco ci aveva comunque provato, disputando la miglior gara possibile e blindando un meritato podio. Al 41° giro, tuttavia, la sua monoposto ha perso improvvisamente potenza ed il ritiro è stato inevitabile. Più sconsolato che mai Leclerc, come si evince dal team radio in cui urla ‘Nooooo’.

Ferrari beffata anche con Carlos Sainz, che non riesce a salire sul podio e deve arrendersi a uno scatenato Fernando Alonso, il quale chiude terzo e regala una grande gioia all’Aston Martin nella prima gara ufficiale con il nuovo team. Podio numero 99 in carriera per il pilota asturiano. Lo spagnolo della Rossa riesce quantomeno a tenere a debita distanza Lewis Hamilton e conclude al quarto posto davanti al britannico. Mastica amaro anche l’altro pilota Mercedes, George Russell, che finisce alle spalle dell’Aston Martin di Lance Stroll. Completano la top 10 Bottas, Gasly e Albon.

ORDINE DI ARRIVO GP BAHRAIN 2023

Max Verstappen (Red Bull) Sergio Perez (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Ferrari) Lewis Hamilton (Mercedes) Lance Stroll (Aston Martin) George Russell (Mercedes) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Logan Sargeant (Williams) Kevin Magnussen (Haas) Nyck De Vries (AlphaTauri) Niko Hulkenberg (Haas) Zhou Guanyu (Alfa Romeo) Lando Norris (McLaren)

RITIRATI