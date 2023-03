F1 Gp Bahrain 2023, Perez: “Buone idee per domani, ma c’è da lavorare”

Sergio Perez ha commentato la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Bahrain, appuntamento di apertura del Mondiale 2023 di Formula 1. Il messicano della Red Bull non è sembrato pienamente a proprio agio in pista: “Sicuramente c’è del lavoro da fare, l’unica sessione che ha dato indicazioni è stata la seconda perchè da mattina a pomeriggio la temperatura è cambiata molto – ha spiegato – Abbiamo delle buone idee per il set-up, ma dobbiamo lavorarci per domani. Vedremo chi farà il miglior giro e chi avrà il miglior passo, Aston Martin e Ferrari sembrano forti.”