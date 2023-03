Medvedev-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Dubai 2023

Daniil Medvedev affronterà Andrey Rublev nella finale dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città araba. L’ultimo atto dell’evento in Medio Oriente sarà un derby russo che metterà di fronte due grandi giocatori. Da un lato Medvedev, che ha una striscia aperta di 13 vittorie consecutive ed ha vinto gli ultimi due tornei giocati, Rotterdam e Doha. Come se non bastasse, ha conquistato in due set una semifinale strepitosa contro Djokovic in cui neppure il serbo è riuscito a far nulla contro Medvedev. A fermarlo ci proverà il connazionale Rublev, che in semifinale ha sconfitto per la prima volta in carriera Zverev e ha raggiunto l’ottava finale in carriera a livello Atp 500. Nonostante Rublev sia il campione in carica, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Medvedev, che conduce inoltre 4-2 nei precedenti (pur avendo perso gli ultimi due).

Rublev e Medvedev scenderanno in campo sabato 4 marzo non prima delle ore 16:00 italiane (le 19:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport. Quest’ultimo monitora la manifestazione attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Rublev e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita e per tutta la durata della kermesse araba.