F1 GP Bahrain 2023, Leclerc parte malissimo: ritiro per problemi alla sua Ferrari

Incubo per Charles Leclerc nel corso del Gran Premio del Bahrain 2023, il primo di una stagione che inizia come peggio non potrebbe. Il monegasco era in terza posizione e sperava di poter salire sul podio, lo avrebbe peraltro meritato dopo una gara positiva, ma al giro 40 per problemi di affidabilità alla sua Ferrari, un calo di potenza, è costretto a parcheggiare la vettura a bordo pista e a scendere dalla macchina. Ritiro nella pista sulla quale vinse lo scorso anno, inizio drammatico e disastroso per il classe 1997. Testa ora all’Arabia Saudita.