Pattinaggio velocità, Mondiali 2023: Ghiotto oro nei 10mila metri

Davide Ghiotto ha vinto una storica medaglia d’oro nei 10mila metri ai Mondiali di speed skating di Heerenveen, in Olanda. L’azzurro è riuscito ad avere la meglio sui due favoriti, l’olandese Patrick Roest e il norvegese Sander Eitrem arrivati al traguardo privi di energie. Con 12’41″35, Ghiotto realizza anche il record italiano superando di 14″29 l’olandese Jorrit Bergsma, argento, e di 20″49 il canadese Ted-Jan Bloeman. Andrea Giovannini, medaglia di bronzo nella mass start di ieri, ha fermato il cronometro sul 13’18”41 chiudendo all’ottavo posto.

Per lo speed-skating azzurro è la quarta vittoria in un cosiddetto “Evento Major”. In passato erano arrivati i trionfi di Roberto Sighel (Mondiali All-around 1992) e i due ori olimpici di Torino 2006 (Enrico Fabris nei 1.500 metri e il team pursuit maschile, composto dallo stesso Fabris, Matteo Anesi e Ippolito Sanfratello, nonché da Stefano Donagrandi, impegnati in batteria).

Per quanto riguarda i 1.500 metri, va rimarcato come Alessio Trentini abbia ottenuto il miglior risultato stagionale, attestandosi al 12° posto con il tempo di 1’46”04.Francesco Betti ha fatto segnare il crono di 1’47”98, concludendo 22°. Nel settore femminile Laura Peveri ha chiuso in 2’00”19, venendo classificata 20ma.