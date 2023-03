F1 GP Bahrain 2023, Horner polemico: “Aston Martin? La loro macchina ci sembra molto familiare…”

“Un grande inizio per noi, abbiamo controllato la gara e i piloti hanno fatto un ottimo lavoro. Il passo gara era buono, era importante fare il massimo bottino di punti”. Lo ha detto Christian Horner, team principal della Red Bull, a Sky Sport dopo la doppietta nel Gp del Bahrain con Max Verstappen e Sergio Perez: “Può sembrare tutto semplice, ma sotto la superfice è tutto molto difficile. Max ha fatto un grande lavoro con le gomme, come anche Perez. In Arabia sarà certamente diverso, poi dopo l’Australia sarà più semplice fare una analisi sui punti di forza. Ma non diamo nulla per scontato”.

Non manca una frecciatina all’Aston Martin: “La loro macchina ci sembra molto familiare e Fernando è un grande pilota, è bellissimo vederlo combattere e salire sul podio a 41 anni”.