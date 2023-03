F1, GP Bahrain 2023: brivido Sainz, rischia di sbattere al muro ma si salva (FOTO)

Brivido per la Ferrari di Carlos Sainz nella prima sessione di prove libere del GP del Bahrain 2023, prima tappa del Mondiale di F1. Lo spagnolo, durante il secondo intermedio, ha infatti rischiato di sbattere al muro ma si è salvato grazie alle vie di fuga. Sospiro di sollievo dunque per la Rossa, che ciò che non può proprio permettersi in avvio di stagione è un incidente. Al momento del rischiato botto, Sainz era con gomma media. Di seguito la foto dell’accaduto.

Carlos Sainz goes for a spin 🔁 He recovers and is now heading back to the pits for some fresh tyres#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/AOlgr4tPjz — Formula 1 (@F1) March 3, 2023