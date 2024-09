F1 GP Azerbaijan, Alonso: “Gara molto bella, non ce lo aspettavamo”

Fernando Alonso ha concluso il GP dell’Azerbaijan in sesta posizione e commenta così la sua prestazione odierna: “La verità è che è stata una gara molto bella, solida nel senso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare nel miglior modo possibile, senza commettere errori ed essendo flessibili nella strategia. Non sapevamo se avremmo dovuto fare una sosta o due, e quando la gente intorno si fermava, noi decidevamo, intanto difendevamo da Franco, Albon e anche Nico, e controllavamo la nostra corsa, mentre quelli davanti erano un po’ lontani”. “Era abbastanza rischioso tenere il ritmo alto vicino alle mura, come di solito accade qui a Baku. Nelle ultime gare, le quattro squadre hanno finito sempre insieme, quindi avremmo potuto finire solo nono e decimo e oggi, ma dato che alcune vetture non sono arrivate, c’era un sesto posto disponibile e ne abbiamo approfittato. Quindi siamo stati opportunisti, come dicono gli inglesi… E anche tenendo il passo con la Williams per tutta la gara”.

La macchina ha mantenuto un buon ritmo: “Sì, un po’ sorprendente, perché venerdì abbiamo avuto molto degrado, con Alex abbiamo fatto un long run, eravamo simili in pista e le gomme andavano molto di più, quindi avevamo molti dubbi su come batterli , ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Non so se le condizioni della pista sono migliorate così tanto da aiutarci, oppure se abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura che ci hanno permesso di esserlo. meglio questa domenica rispetto a venerdì. Ecco perché sono felice, è quello che non ci aspettavamo. Ora a Singapore“ .