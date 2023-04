F1 GP Azerbaigian Baku 2023: Nico Hulkenberg partirà dalla pit-lane con Ocon

In griglia del Gp di Azerbaigian, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2023, non ci sarà Nico Hulkenberg della Haas, che partirà direttamente dalla pit lane. Il pilota tedesco, 15mo nello Sprint di sabato e qualificato con il 17mo tempo per il Gp di oggi, ha cambiato il set-up delle sospensioni della macchina e scatterà dalla pit lane, come annunciato dalla scuderia americana. Il team ha modificato l’assetto delle sospensioni del pilota tedesco, mettendolo così alle spalle di Esteban Ocon (Alpine) in coda ai box.