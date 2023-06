F1 GP Austria 2023, Verstappen: “Qualifiche difficili coi track limits in un weekend particolare”

“Qualifiche molto difficili a causa dei tanti track limits, ci aspetta ancora un weekend particolare. Non si tratta di ignorare gli avvertimenti, solo di un problema di visibilità ridotta dalla vettura. Giudicare una linea così stretta ad una velocità estremamente alta è difficile”. Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo la pole position agguantata nelle qualifiche del Gp di Austria valide per la gara di domenica: “Sappiamo che questo weekend è particolare per via del nuovo format, domani sarà una giornata totalmente diversa. La macchina è comunque veloce e puntiamo ad un altro ottimo risultato domenica”.