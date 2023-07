F1 Gp Austria 2023, Verstappen: “Macchina veloce, incognita Track Limits”

Ancora Max Verstappen. Ancora pole position. Stavolta nelle Qualifiche della Sprint Race a Spielberg. L’olandese ha messo a segno il giro più veloce che gli permetterà di partire fra poche ore dalla prima posizione. Post Qualifiche Verstappen ha parlato ai microfoni della stampa, sottolineando la sua felicità, ma anche le sue preoccupazioni.

Le parole di Max Verstappen:”I track limits saranno una incognita anche in gara, la nostra macchina resta veloce e con un buon bilanciamento. Qualifica ottima, giro dopo giro il circuito migliorava sempre di più e la macchina ha sfruttato bene un bilanciamento positivo. Oggi vedremo su un singolo stino come riuscire a gestire la gara, anche se i track limits restano un incognita. In qualifica cerchi sempre di spingere al limite la macchina, ma anche in gara non sarà semplice sotto questo aspetto“.