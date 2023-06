“I track limits sono uno scherzo. Tutto ciò è ridicolo”. Max Verstappen, due volte campione di F1, furioso in un team radio per i continui interventi della direzione di gara che ha cancellato i tempi di diversi piloti per aver superato i track limits nelle qualifiche del Gp di Austria. Una situazione che sta effettivamente diventando surreale, con quasi tutti i crono migliori di ciascun pilota che vengono cancellati per la violazione, e l’olandese della Red Bull non le manda certo a dire alla Fia.