F1 GP Austria 2023, Sainz: “Ho fatto lavoro di squadra, ma è frustrante perdere tre posizioni”

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, dopo aver concluso il Gran Premio d’Austria 2023 di Formula 1 al quarto posto, ha commentato la sua gara e quella del team: “Sinceramente sono abbastanza frustrato con il passo che avevo oggi e con le battaglie che ho fatto meritavo più del 4° posto. Succede, non ho molto altro da aggiungere. Dopo la prima sosta la gara il passo era buono, ho fatto dei bei sorpassi e delle belle difese ma non era quello che volevo”.

“Non so e non sapremo mai se nel primo stint avrei potuto reggere il ritmo di Verstappen posso solo dire che dietro Charles mi sentivo bene e stavo anche gestendo bene la gomma. Volevo vedere cosa si poteva fare con aria pulita davanti. Ho fatto un lavoro di squadra, come concordato prima della gara. Però è frustante aver fatto questo tipo di lavoro e poi perdere tre posizioni alla prima sosta”, ha concluso lo spagnolo.