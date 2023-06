F1 GP Austria 2023: previsioni meteo oggi qualifiche, forte rischio pioggia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 30 giugno, per quanto riguarda le qualifiche del GP di Austria a Spielberg 2023 di F1. E’ il weekend meno indicato per il maltempo, visto che venerdì c’è subito la qualifica ufficiale per la gara di domenica e si disputa una sola sessione di libere. Eppure per piloti e team c’è da fare i conti con il pesante rischio pioggia, che secondo diversi siti di meteo consultati, potrebbe arrivare, sotto forma di temporali anche consistenti, proprio nel pomeriggio tra FP1 e qualifiche. Dunque potremmo assistere a una prima giornata, che però emette già verdetti importanti, caratterizzata e influenzata dall’acqua, e chissà che non si possano sparigliare le carte. Sole invece al mattino, con venti che saranno provenienti da sud e saranno moderati. La temperatura oscillerà tra i 22 e i 24 gradi.

the_ad id=”1049643″]