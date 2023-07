F1 GP Austria 2023, griglia di partenza sprint race: risultati qualifiche Shootout, pole Verstappen

La griglia di partenza della sprint race del GP d’Austria di Spielberg 2023 di F1: ecco i risultati delle qualifiche Shootout in vista della gara in programma questo pomeriggio. Parte in pole position il solito Max Verstappen, che vola e si piazza davanti al compagno di squadra Sergio Perez, finalmente competitivo questa mattina. Seconda fila inaspettata con Lando Norris e Nico Hulkenberg, mentre le due Ferrari fanno un passo indietro rispetto a ieri e partiranno in terza fila.

Q2 – Proseguono le difficoltà di Charles Leclerc, che anche in questo caso si salva sul gong, però con un buon quarto tempo complessivo. Ancora buone indicazioni da Carlos Sainz, molto veloce insieme alle due Red Bull. Oltre alle due Alpha Tauri, Albon e Gasly va fuori anche George Russell che non ha girato per un problema tecnico.

Q1 – Abbastanza indecifrabile il tutto, con la pista che andava asciugandosi man mano. Alla fine il miglior tempo lo fa Carlos Sainz che era rimasto ai box fino a due minuti dal termine a causa di un problema al pedale del freno. Ma allo spagnolo basta un tentativo. Si salva per un millesimo Charles Leclerc, quindicesimo anche grazie ad un giro tolgo a Lewis Hamilton, che invece va fuori insieme a Zhou, Piastri, Bottas e Sargeant.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE

PRIMA FILA

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Lando Norris (McLaren)

4. Nico Hulkenberg (Haas)

TERZA FILA

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

QUARTA FILA

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

QUINTA FILA

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Kevin Magnussen (Haas)

SESTA FILA

11. Alexander Albon (Williams)

12. Pierre Gasly (Alpine)

SETTIMA FILA

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Nyck DeVries (AlphaTauri)

OTTAVA FINALE

15. George Russell (Mercedes)

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

NONA FILA

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

DECIMA FILA

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Logan Sargeant (Williams)