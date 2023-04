F1 GP Australia, la furia di Carlos Sainz: “Oggi ci hanno rubato, meglio che non dico altro”

“Oggi preferisco non parlare. Non voglio parlare, oggi ci hanno rubato”. Carlos Sainz è una furia al termine del Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Il pilota ferrarista è stato penalizzato di cinque secondi per il contatto avvenuto con Fernando Alonso alla terza ripartenza. Penalità che toglie dodici punti al pilota ferrarista visto che da quarto retrocede al dodicesimo posto. “Meglio che non parlo, ora vado dai commissari e aspetto che mi tolgano la penalità”, ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport abbandonando l’intervista.