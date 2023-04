F1 GP Australia, Casey Stoner attacca la Fia: “Siete imbarazzanti”

La gestione del Gran Premio d’Australia lascerà mille polemiche. Le tre bandiere rosse, le tre ripartenze, i contatti, le penalizzazioni e la furia dei piloti non sembra placarsi. Anche un ex campione del Mondo della MotoGP, come Casey Stoner, attacca pubblicamente la Fia per una domenica da dimenticare: “Fia, oggi siete stati imbarazzanti con la Formula 1. Un casino non necessario. Ricordatevi, per favore, che è uno sport prima che un intrattenimento e non il contrario”.

@fia you have embarrassed yourselves today with @F1 What an unnecessary mess.

Please remember everyone, this is a sport first and entertainment second, not the other way around.

— Casey Stoner AM (@Official_CS27) April 2, 2023