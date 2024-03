F1 GP Australia 2024, Wolff: “Sensazione negativa, ma usciremo da questa situazione”

Weekend da dimenticare per la Mercedes, che non solo ha lasciato l’Australia a mani vuote ma anche con due piloti che non hanno concluso la gara e sono stati costretti al ritiro. “Sensazione negativa, non facile da digerire. Al momento non sono affatto ottimista, mentirei se dicessi il contrario, ma sono convinto che usciremo da questa situazione – ha dichiarato il team principal, Toto Wolff – Pensavamo che la macchina fosse migliore rispetto allo scorso anno: dobbiamo continuare a crederci perché altri team hanno dimostrato che, facendo le cose nel modo giusto, la situazione si può ribaltare: attualmente, però, è difficile“. Wolff ha poi proseguito: “Fino allo scorso weekend ero convinto che la nostra monoposto fosse buona e non ho ancora perso questa sensazione. Il problema è che ogni cosa che vediamo nella galleria del vento è diversa da ciò che accade in pista. Dobbiamo capire a cosa sia dovuta la differenza con lo scorso anno“.