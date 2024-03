F1 GP Australia 2024, Wolff affranto dopo le qualifiche: “Un’illusione avvicinarsi alla Red Bull”

Per Toto Wolff sta diventando una storia ripetitiva. Il capo del team Mercedes continua a parlare degli sviluppi nella Mercedes ‘W15‘, ma i risultati non dimostrano ancora la loro efficacia. George Russell è arrivato solo settimo nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, con Lewis Hamilton addirittura bloccato in Q2. Questo è stato un nuovo minimo per il team in questa stagione.

Wolff ha affermato che questo risultato in qualifica è stato una battuta d’arresto dopo aver visto una bella vettura Mercedes nelle FP3: “Soprattutto deludente perché eravamo a un decimo nelle FP3″ , ha detto l’austriaco a Sky Sports riferendosi al distacco tra il gruppo dei primi e le sue vetture nel turno antecedente alle qualifiche.

“Le condizioni erano un po’ diverse, ma non ci sono scuse. Abbiamo un’auto difficile e puoi entrare e uscire dal finestrino per un pelo. Per quanto sia arrabbiato con me stesso per aver detto questo per molto tempo, dobbiamo solo continuare a lavorarci e cercare di migliorare. Non è per mancanza di tentativi che siamo dove siamo, ma non è abbastanza buono”, ha continuato il Team Principal.

La Mercedes sa che c’è ancora molta strada da fare prima di lottare per la vittoria, ha detto in conclusione Toto Wolff: “Avvicinarsi alla Red Bull nel breve termine è un’illusione, ma devo ancora credere che ci sia di più in questa macchina. Vedi quelle prestazioni come stamattina e non è una brutta macchina. È in grado di raggiungere questo obiettivo” , ma è davvero complicato entrare e uscire dalla finestra della performance, e continueremo a lavorarci sopra.