F1 GP Australia 2024, Ricciardo: “Io in Red Bull nel 2025? Non credo alle storie che si sentono in giro”

“Non credo in nessuna delle storie che si sentono in giro e comunque non ci penso. So, ovviamente, qual è la mia posizione nella squadra e cosa potrebbe accadere se faccio davvero bene. Ma è tutto. Credo che in qualsiasi squadra tu sia, se fai una stagione davvero forte questo potrebbe portare a qualcosa di diverso. Ma al momento il mio obiettivo è guidare questa macchina nel miglior modo possibile”. Lo ha detto Daniel Ricciardo, rispondendo a chi gli chiedeva di un suo possibile ritorno in Red Bull nel 2025, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio d’Australia di Formula 1, in programma nel weekend sul circuito di Melbourne. Il pilota australiano della Racing Bulls pensa, dunque, soltanto alla gara di casa. “Potrebbe essere un meraviglioso momento di chiusura del cerchio e finire la mia carriera là. Ma ora mi avvicino a ogni fine settimana passo dopo passo e non vedo l’ora di correre a casa. Voglio assolutamente avere un buon fine settimana e fare bene”, ha concluso Ricciardo.