Probabili formazioni Inter-Fiorentina: ventottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Si gioca alle 18:00 di sabato 1 aprile nella cornice dello stadio San Siro. Servono punti alla squadra di Simone Inzaghi per difendere il piazzamento in Champions League e per arrivare al quarto di finale europeo con il miglior stato d’animo possibile. La formazione di Italiano intanto continua la sua rimonta e cerca il colpo grosso a Milano. La partita potrà essere seguita su Dazn.

INTER – Lukaku e Lautaro guideranno l’attacco. Darmian, senza Skriniar, schierato di nuovo nei tre di difesa. Dubbio solito tra Brozovic e Mkhitaryan, potrebbe spuntarla. Squalificato D’Ambrosio.

FIORENTINA – Cabral favorito su Jovic. Milenkovic e Igor. Dodò e Biraghi terzini. Gonzalez e Saponara esterni.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez

Ballottaggi: –

Indisponibili: Gosens, Bastoni, Skriniar

Squalificati: D’Ambrosio

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.

Ballottaggi: Saponara 55% – Ikoné 45%, Cabral 65% – Jovic 35%.

Indisponibili: Terzic.

Squalificati: –