F1 GP Australia 2023, Vasseur: “C’è frustrazione, Sainz-Alonso incidente di gara”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del GP d’Australia 2023, terza tappa del Mondiale di F1: “C’è molta frustrazione perché il passo era buono e stavamo facendo un buon lavoro. Purtroppo Carlos ha avuto sfortuna tra safety car e bandiera rossa. Per le penalizzazioni ci sarà tempo per discuterne, a mio avviso era un incidente di gara quello con Alonso“. Vasseur ha poi ribadito la posizione del team: “Qualcuno dirà che è colpa di Carlos, ma per noi resta un incidente di gara, simile ad altre situazioni giudicate normali. La frustrazione ci darà ancora più forza“.