Berlusconi: “Kvara o Leao? Non so chi è più forte. Peccato per l’infortunio di Osimhen”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente del Monza Silvio Berlusconi ha detto la sua sui talenti del Napoli: “Kvaratskhelia farebbe bene in qualsiasi squadra del mondo. Stesso discorso per Osimhen. A tal proposito è un peccato che si sia infortunato perché toglie alla sfida contro il Milan un elemento di fascino. Il Napoli comunque è una grande squadra, tra le migliori in Europa, e per i rossoneri sarà dura“. Berlusconi ha poi fatto un paragone tra Kvara e Leao: “Sono entrambi due grandi giocatori e non è facile dire chi è più forte. Forse il georgiano è più completo, ma Leao ha uno stile di gioco che mi ricorda i grandi del nostro Milan. Hanno caratteristiche diverse tra loro“.