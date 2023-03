F1 GP Australia 2023, Hamilton: “Bene nelle FP1, poi le modifiche non hanno funzionato”

Secondo nella prima sessione di prove libere del GP d’Australia 2023, addirittura tredicesimo nelle FP2. Venerdì a due facce per Lewis Hamilton, che ai microfoni di Sky ha fatto un bilancio della giornata a Melbourne: “Stamattina è andata bene, al volante ho avuto sensazioni simili agli altri weekend. Nel pomeriggio invece abbiamo apportato alcune modifiche al set-up ma non hanno funzionato. Poi non abbiamo più potuto girare per via della pioggia“.