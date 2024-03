F1 GP Arabia Saudita, Vasseur: “Non siamo lontani dalla Red Bull. Dobbiamo migliorare nei dettagli”

“Verstappen è veloce, ma non siamo lontani e possiamo avvicinarci se continueremo a spingere e migliorare nei piccoli dettagli”. Lo ha detto il team principal Ferrari, Frederic Vasseur dopo la qualifica del Gran Premio dell’Arabia Saudita, conclusasi con la seconda e undicesima posizione ottenute da Charles Leclerc e dal 18enne Oliver Bearman, in pista al posto di Carlos Sainz, sotto i ferri per un’appendicite. “Sono soddisfatto della prestazione di Bearman. L’abbiamo chiamato alle due di pomeriggio e ha fatto subito le prove libere 3, mancando il Q3 per un paio di centesimi – ha detto Vasseur -. Ha gestito benissimo tutte le situazioni, domani in gara sarà un’altra sfida per lui. La settimana scorsa avevamo due macchine in top ten, adesso ne abbiamo solo una ma conterà il passo gara, così come la strategia. Qui – prosegue – ci sono spesse tante safety car e bandiere rosse, bisogna cogliere tutte le occasioni. Leclerc? Sapevamo che sarebbe stata una sessione combattuta. Era difficile mettersi nel giro con un set di gomme nuove a causa della temperatura, era più facile farlo con le gomme usate. Charles ha fatto un ottimo giro, mettendosi alle spalle di Verstappen. Apprezzo la sua arrabbiatura, è un aspetto da agonista che mi piace, ma dobbiamo pensare più a noi stessi e meno agli altri”.

E sulle condizioni di Sainz, rassicura: “L’operazione all’appendice è andata bene, ma è ancora presto per stilare un programma. Dovremo confrontarci con lui, ma senza affrettare i tempi perché la sua salute è più importante di averlo presto in gara. Verstappen anche stavolta sembra molto veloce, però ho anche la sensazione che non siamo molto lontani, è una questione di decimi. Dobbiamo fare quei piccoli passi che abbiamo fatto l’anno scorso per riprenderlo. Dovremo migliorare nei piccoli dettagli, continuando a spingere, solo così potremo recuperare lui e la Red Bull”, aggiunge Vasseur