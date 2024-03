F1 GP Arabia Saudita, Leclerc: “Pista difficile. Bearman incredibile”

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, intervistato in seguito al terzo posto conquistato nella gara del Gran Premio dell’Arabia Saudita a Jeddah: “È stata una gara noiosa per via della distanza dalla Red Bull, ma nel complesso è andata bene”.

“Avevamo un buon passo, conquistando anche il giro veloce alla fine – sottolinea il monegasco -. Nel complesso le sensazioni sono state buone, nonostante una gara noiosa con le Red Bull troppo veloci davanti e gli altri piloti molto staccati dietro di me. Rispetto all’anno scorso sono andato meglio, forse per la minore adrenalina, in una delle piste più difficili della stagione per il caldo, le curve e per i movimenti del collo.”.

Leclerc conclude elogiando la fantastica prova del suo compagno di box per questo GP, Oliver Bearman: “Bearman? Ha fatto un lavoro incredibile, già dalle libere. Anche in qualifica è stato bravo, mancando il Q3 per poco. Ha fatto una buonissima gara, tutti sappiamo quanto è talentuoso e arriverà in pianta stabile in Formula Uno”.