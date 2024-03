F1 GP Arabia Saudita 2024, risultati e classifica prove libere 2: Alonso primo, quarto posto per Leclerc

Sulla pista di Jeddah, in Arabia Saudita, va in scena la seconda sessione di prove libere del fine settimana. Il via, previsto per le 18:00 italiane, è stato rimandato di dieci minuti a causa di un problema al tombino della pit lane. Il danno è stato riparato in fretta, con i piloti che sono scesi presto in pista. Sorprende Alonso, che porta la propria Aston Martin in testa. Seconda piazza per Russell, che ha registrato diversi problemi alla vettura durante la sessione e terza posizione per Max Verstappen. La miglior Ferrari è quella di Charles Leclerc, quarta, con Carlos Sainz settimo. Da investigare Lewis Hamilton per impeding su Logan Sargeant.

CLASSIFICA FP2 GP ARABIA SAUDITA