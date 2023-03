F1 GP Arabia Saudita 2023, problemi sulla Red Bull di Perez a poche ore dalla gara

Il weekend della Red Bull rischia di diventare ancora più complicato. Dopo il problema avuto da Max Verstappen durante le qualifiche che lo costringerà a partire dalla quindicesima posizione, ora anche la monoposto di Sergio Perez ha avuto qualche problema. A poche ore dall’inizio del Gran Premio di Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale di Formula 1 2023, i meccani della scuderia campione del mondo sono al lavoro sulla vettura del messicano per cercare di aggiustare il malfunzionamento nella parte posteriore. E’ una corsa contro il tempo, ma bisogna anche valutare la reale entità del problema.

Mecánicos trabajando en el parte posterior del coche de Checo Pérez. Hay prisa. Acaban de arrancar motor. Faltan 2h20 para salida.

Mechanics working on Checo Perez rear of the the car. They are in a rush. Engine started. 2h20 to the start. #f1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/VPIHD6at5O

— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) March 19, 2023