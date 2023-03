F1 GP Arabia Saudita 2023, Perez: “Q3 difficile, peccato per Verstappen”

Sergio Perez partirà in pole position nel GP dell’Arabia Saudita 2023, seconda tappa del Mondiale di F1. “Nel Q3 è stato difficile perché sono riuscito a fare solo il primo giro. Per fortuna è stato molto pulito e buono. In un circuito come questo le vetture prendono vita. La pista? Stava migliorando” ha commentato a caldo il pilota della Red Bull, che poi ha detto la sua anche sui problemi del compagno di squadra Max Verstappen: “Ha avuto un problema di affidabilità, può accadere in ogni momento. E’ un peccato perché stava andando forte. La speranza è che domani entrambi riusciamo a finire davanti“.