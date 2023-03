F1 GP Arabia Saudita 2023: mal di stomaco per Verstappen, arriverà a Gedda soltanto venerdì

Max Verstappen non sarà in pista quest’oggi a Jeddah, dove con le conferenze stampa si apre il weekend di gara del secondo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota olandese è stato male negli scorsi giorni e ha posticipato la sua partenza per l’Arabia Saudita direttamente a venerdì mattina. Prenderà dunque parte alle prove libere: “Mi sento di nuovo bene, dopo essere stato in forma per alcuni giorni a causa di un mal di stomaco. Pertanto, purtroppo ho dovuto posticipare il mio volo di un giorno, quindi non sarò in pista fino a venerdì. Ci vediamo a Gedda!”, ha scritto sui social l’olandese.