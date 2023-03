Probabili formazioni Atalanta-Empoli, ventisettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Empoli, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri hanno bisogno di portare a casa i tre punti tra le mura amiche del Gewiss Stadium per continuare a restare in scia alle dirette avversarie in ottica qualificazione alla Champions League. I toscani, dal canto loro, vogliono provare a vincere la gara per mettere quasi definitivamente in cassaforte la salvezza. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di venerdì 17 marzo e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport; ecco le possibili scelte dei due allenatori Gian Piero Gasperini e Paolo Zanetti.

Le probabili formazioni di Atalanta-Empoli

ATALANTA – Pronti a tornare dal 1′ Scalvini e Palomino. Lookman e Hojlund sono gli intoccabili in attacco ed Ederson dovrebbe agire sulla trequarti. De Roon ed Ederson pronti in mediana.

EMPOLI – Baldanzi alle spalle di Caputo e Satriano, mentre a centrocampo spazio ad Haas o Akpa Akpro insieme a Marin e Bandinelli. Ismajli e Luperto al centro della difesa.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Demiral; Maehle, De Roon, Ederson, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Hateboer, Koopmeiners, Djimsiti

Squalificati: –

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Ballottaggi: Satriano 60% – Piccoli 40%, Haas 60% – Akpa-Akpro 40%.

Indisponibili: Destro, Cambiaghi.

Squalificati: –